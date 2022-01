Retomadas visitas nas unidades hospitalares da Madeira a partir de amanhã

O SESARAM informa, em comunicado, que a partir de amanhã, dia 1 de Fevereiro, são retomadas as visitas.

É retomado o regime de visitas de acordo com o Plano de Contingência do SESARAM". SESARAM

Para tal, solicita "a colaboração e a compreensão dos familiares no sentido de assegurarem a realização de um teste PCR com a periodicidade semanal".

Solicita também "a colaboração para que, quem ainda não tenha indicado qual o familiar de referência, o faça no Balcão do Cidadão, na entrada do Hospital Dr. Nélio Mendonça, ou nas recepções das outras unidades hospitalares".