Rio confirma que deixará liderança do PSD e quer sair até início de Julho

O presidente do PSD confirmou hoje que irá deixar a liderança do PSD e será o Conselho Nacional a marcar a data das próximas diretas, mas manifestou vontade de sair, no máximo, até ao fim de julho.

"Eu não abandono (...) Acho que o razoável é o partido resolver este assunto no primeiro semestre, até ao início de julho. Se quiserem antecipar ainda mais pode-se antecipar ainda mais", afirmou Rui Rio, em declarações aos jornalistas, no final de uma reunião da Comissão Política Nacional que durou mais de quatro horas.