João Carlos Abreu apresentou hoje o livro ‘De La Isla Y de Mi’

Decorreu, esta tarde, no Nini Design Center, o lançamento da antologia ‘De La Isla Y de Mi’, da autoria de João Carlos Abreu.

O evento contou com a presença de diversas personalidades, entre as quais, o ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, e Bruno Pereira, vereador da Câmara Municipal do Funchal.

O antigo secretário Regional do Turismo e Cultura, João Carlos Abreu, explicou como surgiu a criação desta obra.

“Foi uma ideia do Governo de Canárias, porque escolheu 12 poetas da Macaronésia, entre eles estou eu e o Bettencourt, dos Açores. É um livro bilingue, muito interessante e importante, e estou muito feliz que me tenham escolhido a mim”, frisou, destacando ter ficado muito satisfeito pelo espanhol Aquiles ter conseguido traduzir da melhor maneira os seus poemas. “Ele andou pelos corredores da minha alma e conseguiu pôr aquilo que ponho em português, em espanhol. Está muito bem traduzido”, referiu.

Apesar dos seus 87 anos, o escritor madeirense garantiu que não quer ficar por aqui, inclusive que o seu próximo livro deverá ser lançado dentro de um ano.

“Embora saiba que os meus anos estão cada vez mais a diminuir, vou viver até ao fim com a mesma alegria. Sinto-me jovem. A poesia ajuda a viver a vida da melhor maneira e eu continuo a escrever todos os dias”, disse.