Protecção dos civis deve ser "prioridade número um"

O secretário-geral da ONU, António Guterres, garantiu hoje que a "proteção dos civis" na Ucrânia "deve ser a prioridade número um".

"O aumento do número de mortos" na invasão russa do território ucraniano, com "imagens de medo, angústia e terror em todos os cantos da Ucrânia", escreveu o responsável numa mensagem difundida na rede social Twitter.

Por isso "a proteção dos civis deve ser a prioridade número um. Deve respeitar-se o direito internacional humanitário e dos direitos humanos", sublinhou.

Guterres anunciou, na quinta-feira, o envio imediato de 20 milhões de dólares como ajuda de emergência para a população civil afetada pelos combates na Ucrânia.

Numa breve declaração na sede da organização, António Guterres acrescentou que esta primeira ajuda, saída do Fundo de Emergência da Nações Unidas, vai ser entregue "sem olhar a quem são nem onde estão", pois o pessoal da ONU "trabalha nos dois lados da linha de contacto, guiados sempre pelos princípios humanitários de neutralidade, imparcialidade, humanidade e independência".

A Rússia lançou, na quinta-feira de madrugada, uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que discursou à nação, já houve 137 mortos e 316 feridos do lado ucraniano.