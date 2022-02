Nuno Batista recebeu presidente do Serviço Regional de Protecção Civil

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, recebeu no passado dia 18 de Fevereiro o novo presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, António Nunes, e o vice-presidente com o pelouro da Protecção Civil, Artur Ferreira, para a apresentação de cumprimentos.

Estiveram também presentes o Chefe de Divisão do Comando Regional de Operações, Valter Ferreira, e o Coordenador Municipal de Protecção Civil, Artur Oliveira.

Paralelamente foram abordados vários temas transversais às estruturas de protecção civil (regional e municipal), com destaque para a articulação operacional e o planeamento de emergência.