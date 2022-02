West Ham e Bayer Leverkusen na 'rota' de FC Porto e Sporting de Braga

Os ingleses do West Ham e os alemães do Bayer Leverkusen são os mais renomados dos oito possíveis adversários de FC Porto e Sporting de Braga nos 'oitavos' da Liga Europa em futebol, com sorteio marcado para sexta-feira.

Em Nyon, a partir das 12:00 locais (11:00 em Lisboa), os dois clubes portugueses conhecem os oponentes, sendo que também poderão ter pela frente os franceses de Mónaco e Lyon, os germânicos do Eintracht Frankfurt, os sérvios do Estrela Vermelha, os turcos do Galatasaray e os russos do Spartak Moscovo.

As oito formações que podem surgir no caminho das equipas lusas são as cabeças de série no sorteio, depois de terem triunfado nos respetivos agrupamentos da fase de grupos da Liga Europa, qualificando-se diretamente para os 'oitavos'.

O FC Porto, que eliminou a Lazio (2-1 em casa e 2-2 fora) no 'play-off' de acesso aos 'oitavos', e o Sporting de Braga, 'carrasco' do Sherrif (0-2 fora e 2-0 após prolongamento, com 3-2 nos penáltis, em casa), já sabem também que vão jogar a primeira mão em casa, em 10 de março.

Os embates da segunda mão disputam-se uma semana depois, em 17 de março, com os portugueses a jogarem fora.

Além das duas formações lusas, garantiram hoje um lugar nos 'oitavos' três equipas espanholas (FC Barcelona, Sevilha e Betis), uma italiana (Atalanta), uma alemã (Leipzig) e uma escocesa (Rangers).

O FC Porto, vencedor da prova em 2010/11 e afastado nos 'quartos' em 2013/14, e o Sporting de Braga, finalista em 2010/11 -- batido pelos 'dragões' (0-1 em Dublin) -- e afastado nos 'quartos' em 2015/16, estão pela terceira vez nos 'oitavos'.