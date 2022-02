Forças militares russas entraram na região de Kiev a partir da Bielorrússia

Unidades militares russas entraram na região de Kiev, a partir da Bielorrússia, para realizar um ataque com mísseis Grad contra alvos militares, informaram hoje autoridades militares ucranianas, num comunicado.

Os guardas fronteiriços ucranianos não especificaram a natureza da incursão bélica terrestre, mas acrescentaram que a manobra militar ocorreu através do posto de controlo de Vilcha, cerca de 150 quilómetros a norte da capital ucraniana.

Um jornalista da agência France-Presse (AFP) destacado no território ucraniano relatou a presença de vários helicópteros não identificados a voar em grupos, a baixa altitude, nos subúrbios de Kiev.

Relatos não confirmados também registaram este género de operação de voo em grupo, a partir da vizinha Bielorrússia.

O Ministério da Defesa da Bielorrússia, país aliado da Rússia, anunciou o encerramento do espaço aéreo bielorrusso na área por cima da fronteira ucraniana, alegando a necessidade de "garantir a segurança do uso do espaço aéreo" do país.

A Rússia lançou hoje de madrugada uma ofensiva militar em território da Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que as autoridades ucranianas dizem ter provocado dezenas de mortos nas primeiras horas.

O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que o ataque responde a um "pedido de ajuda das autoridades das repúblicas de Donetsk e Lugansk", no leste da Ucrânia, cuja independência reconheceu na segunda-feira, e visa a "desmilitarização e desnazificação" do país vizinho.

O ataque foi de imediato condenado pela generalidade da comunidade internacional e motivou reuniões de emergência de vários governos, incluindo o português, e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), União Europeia (UE) e Conselho de Segurança da ONU.