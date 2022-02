182 mil euros em dois anos para óculos de idosos

O programa do Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), para ajuda na compra de óculos e lentes graduadas para madeirenses com mais de 65 anos custou, em pouco mais de dois anos, quase 182 mil euros.

Foram 1.201 os beneficiários que usufruíram do vale de desconto de 150 euros desde Outubro de 2019, altura em que o programa +Visão entrou em vigor na Madeira. Dois terços destes beneficiários foram mulheres, com os homens a representarem apenas 25% dos madeirenses apoiados.

Estes foram apenas alguns dos números avançados por Rubina Silva, vice-presidente do IASAÚDE, no decorrer da apresentação do alargamento do programa + Visão às crianças dos 0 aos 14 anos. Na ocasião, ficámos a saber que 325 dos beneficiários já apoiados nos últimos dois anos tinham entre 70 e 74 anos, enquanto 109 tinham mais de 80 anos.

Rubina Silva referiu, ainda, que no âmbito destes programa, foram adquiridos 580 aros e 2.479 lentes graduadas.

Os beneficiários abrangidos podem usufruir deste vale de desconto apenas uma única vez.