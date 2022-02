Uma má notícia é uma boa notícia

As boas notícias

Na cidade de Sacramento, Califórnia, no início dos anos 70 do séc XX,

William Davis e alguns jornalistas decidiram fundar um jornal dedicado exclusivamente a boas notícias. O jornal chamava-se Good news for Agnew.

Esta ideia surgiu porque, na altura, constataram que a maior parte das notícias dizia respeito a crimes, acidentes, desastres, mortes, escândalos e outras situações anormais do dia a dia.

Por esse motivo, o novo jornal publicava apenas boas notícias ou a faceta boa de qualquer acontecimento.

A má notícia

No início, o jornal suscitou alguma curiosidade, mas, alguns meses após o seu lançamento, foi obrigado a dar uma má-notícia: o seu encerramento. A publicação, rapidamente, deixou de ter interesse, as vendas caíram a pique, de modo que o jornal declarou falência e encerrou. Isto aconteceu porque, na verdade, as más notícias suscitam maior curiosidade junto do público. Os tabloides sabem bem disto e exploram o lado sensacionalista dos acontecimentos.

As más boas notícias

Se um jornalista descreve que numa escola os professores ensinam bem, este facto não suscita qualquer interesse, pois, o papel das escolas é ensinar bem. Mas se uma escola não tem professor, este facto sim, por ser anormal, já é uma boa notícia.

Se um jornal descreve que certo político é sério e dedicado à causa pública, os leitores dirão que esse é o dever. A notícia nada tem de original. Mas se um jornal descreve que um político é suspeito de ter cometido uma infração, mesmo que se trate apenas de suspeita, esta notícia já merece grande destaque.

O reverso da medalha

Uma das mais nobres funções dos jornalistas é denunciar os aspetos menos bons da sociedade. Esta é, sem dúvida, uma forma de corrigir e contribuir para o bem dos cidadãos. George Orwell terá dito que - o jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer ver publicado.

Todavia, o predomínio das más notícias faz com que a opinião pública formule uma imagem menos boa da sociedade. Mas esta imagem nem sempre é real, pois, a maior parte das entidades, serviços públicos e privados, no dia a dia, funcionam bem e silenciosamente contribuem para o bem dos cidadãos.

É certo que nem tudo funciona bem e muitas situações merecem reparos, dos quais se encarregam os jornais. Só no Paraíso não existem más notícias, por isso, ali não consta que existam jornais!