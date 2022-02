A Capitania do Porto do Funchal cancelou o aviso de mau tempo (sinal 6) que estava em vigor até amanhã, às 6 horas da manhã.

Esta decisão foi tomada com base nas actualizações dadas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ainda assim, a Autoridade Marítima recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantir as respectivas condições de navegabilidade.