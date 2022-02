Concluídas obras de recuperação da Levada do Moinho na Ponta do Sol

"Esta semana, ficarão concluídas as obras de recuperação e beneficiação de uma parte do troço da Levada do Moinho, na Ponta do Sol", adiantou hoje a autarquia em nota remetida à imprensa.

A intervenção, levada a cabo pelas equipas no terreno da Câmara Municipal da Ponta do Sol, pretender "oferecer melhores condições de segurança aos utilizadores daquele percurso".

Nesse sentido, o executivo procedeu a obras de recuperação do piso onde este se apresentava em mau estado e foram substituídos os varandins danificados. Paralelamente, a passagem junto às linhas de água foi melhorada.

Esta acção "torna o percurso mais seguro, tanto para locais como para os muitos turistas que usufruem desta levada ao longo de todo o ano”, destaca o vice-presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Sidónio Pestana.

O autarca revela ainda que é pretensão do Município da Ponta do Sol que esta levada passe a integrar a lista de percursos recomendados da Região.