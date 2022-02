Substituição dos painéis que se soltaram no Bairro do Hospital concluída amanhã

A Investimentos Habitacionais da Madeira explicou ao DIÁRIO que já deu início aos trabalhos com vista à substituição dos painéis que se soltaram no Bairro do Hospital, prevendo a sua conclusão esta terça-feira.

No que concerne às viaturas atingidas, a IHM garante que irá apurar todos os danos junto dos proprietários e assegurar as respectivas indemnizações.