OSCE relata aumento na 2.ª feira das violações do cessar-fogo

A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) relatou 1.927 violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia na segunda-feira, quase o dobro das violações registadas no dia anterior pelos seus observadores.

Segundo o último balanço da Missão de Verificação Especial (SMM), na região de Lugansk registou 1.224 violações ao cessar fogo, entre as quais 1.149 explosões, face aos 333 incidentes registados no domingo.

Ao mesmo tempo, na região de Donetsk o balanço regista 703 violações do cessar fogo, incluindo 332 explosões, contra 579 no dia anterior.

Esses incidentes coincidiram com o reconhecimento pela Rússia, na segunda-feira, de dois territórios ucranianos separatistas na região de Donbass como independentes.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou que as forças armadas russas poderão deslocar-se para aqueles territórios ucranianos em missão de "manutenção da paz", decisão que já foi autorizada pelo parlamento russo.

O chefe de Estado russo afirmou hoje que o envio de tropas russas para a região do Donbass dependerá da situação no terreno, onde os confrontos "continuam" e tendem a agravar-se.

A decisão foi condenada pela generalidade dos países ocidentais, que temiam há meses que a Rússia invadisse novamente a Ucrânia, depois de ter anexado a península ucraniana da Crimeia em 2014.