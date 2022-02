Mais de 3 mil violações de tréguas no leste

Observadores da OSCE - Organização para a Segurança e Cooperação na Europa) registaram em 48 horas mais de 3.200 violações da trégua prevista vigorar no leste da Ucrânia, anunciaram em comunicado de imprensa publicado na noite de hoje.

Entre sexta-feira à noite e domingo à noite, a OSCE registou 2.158 violações na região de Donetsk e 1.073 na região de Lugansk, territórios separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, em guerra contra Kiev e cuja independência foi hoje reconhecida pelo Presidente da Rússia, Vladimir Putin, que instou o parlamento a assinar os tratados que permitem apoio militar de Moscovo a estas autoproclamadas repúblicas.

Putin pediu também ao parlamento russo para "aprovar esta decisão" para, em seguida, "ratificar os acordos de amizade e de ajuda mútua a estas repúblicas", permitindo a Moscovo enviar apoio militar aos dois territórios pró-russos do Donbass ucraniano.

Vladimir Putin assinou o decreto de reconhecimento e os tratados de amizade e assistência mútua com os líderes de Donetsk, Denis Pushilin, e Lugansk, Leonid Pásechnik, uma decisão que diz ter tomado após pedidos de reconhecimento dos líderes separatistas pró-Rússia e depois da Duma (câmara baixa do parlamento russo) enviar uma resolução com um pedido de reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk.