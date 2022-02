CGD diz que não há trabalhadores com remuneração total inferior a 1.359 euros

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje em, em comunicado, que todos os trabalhadores efetivos ganham de remuneração total pelo menos 1.359 euros brutos.

"A CGD reafirma que, antes da negociação salarial concluída em janeiro de 2022, não havia qualquer colaborador efetivo a tempo inteiro na Caixa com remuneração total mínima inferior a 1.300 euros. A Caixa reafirma que a remuneração total mínima, quer para os seus quadros atuais quer para quem é admitido nos quadros, depois da referida revisão, é de 1.359 euros", disse fonte oficial da CGD em declaração enviada à Lusa.

A posição da CGD surge depois de, hoje de manhã, o Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (STEC) ter dito que o salário mínimo da CGD é de 876 euros brutos (pois é esse o valor base de salário correspondente ao nível três da tabela salarial, já após a atualização da tabela salarial). Segundo o sindicato, atualmente, na CGD, não existem trabalhadores nos níveis um e dois.

Tendo em conta os valores aparentemente divergentes dados pelo sindicato e pela CGD, a Lusa contactou fonte oficial da Caixa que explicou que a remuneração total referida corresponde ao que designam por salário fixo (salário base e diuturnidades) e subsídio de alimentação dos trabalhadores efetivos.

Ainda no comunicado hoje divulgado, a CGD indicou que a remuneração média no banco público é de 2.481 euros em 2022 (face aos 2.462 em 2021) e que a remuneração média dos reformados com Caixa Geral de Aposentações é 2.118 euros.

A CGD disse ainda que "foi a única instituição financeira e uma das poucas instituições portuguesas a celebrar acordo para a tabela salarial de 2022".