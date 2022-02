Início das celebrações dos 35 anos do Programa Erasmus+ adiado para amanhã

Os constrangimentos causados pelo mau tempo que têm afectado o funcionamento do Aeroporto Internacional da Madeira, ditaram o adiamento do início das celebrações dos 35 anos do Programa Erasmus+, dinamizadas pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (EF) em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, para quarta-feira, 23 de Fevereiro.

O encontro entre o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, e os Directores Executivos das escolas da RAM, realizar-se-á amanhã, pelas 11 horas, no Centro de Juventude do Funchal. O objectivo desta reunião é divulgar os apoios específicos para as Regiões Ultraperiféricas e as organizações-alvo do Programa, assim como esclarecer dúvidas relativas ao bom funcionamento do Programa Erasmus+.

Também na quarta-feira assinalar-se-ão os 35 anos do Programa Erasmus+ com uma cerimónia que se realizará, pelas 15 horas, na Sala Funchal do Pestana Casino Park Hotel. O evento terá transmissão para todo o país via livestream, procurando alcançar uma participação massiva dos coordenadores de projectos, com partilha de boas práticas e reflexões acerca do impacto deste programa junto dos alunos e professores de todos os níveis de ensino.

Para o último dia, quinta-feira, 24 de Fevereiro, estão marcadas três sessões de formação com o objectivo de apoiar a realização de candidaturas KA2 - Parcerias de Cooperação, no âmbito do Ensino Escolar, da Formação Profissional e da Educação de Adultos, a terem lugar no Colégio dos Jesuítas, entre as 10 horas e as 16h30m.

Para inscrições e informações adicionais, os interessados poderão consultar o site da Direção Regional de Juventude.