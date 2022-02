Joana Semedo estreia-se na seleção A de Portugal

A madeirense Joana Semedo, jovem andebolista do CS Madeira foi chamada pela primeira vez aos trabalhos da seleção A de Portugal. Numa convocatória para um estágio que decorre até 27 deste mês de fevereiro, o técnico José António Silva convocou ainda Neide Duarte que alinha no Madeira Andebol SAD. Este estágio serve de preparação para a qualificação para o próximo campeonato da Europa. Depois de habituais presenças nas seleções nacionais jovens, Joana Semedo vê agora premiado o seu trabalho com esta chamada para a equipa A de Portugal.