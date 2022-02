Sobe para 92 número de mortos em Madagáscar após tempestade Batsirai

Pelo menos 92 pessoas morreram em Madagáscar no passado fim de semana devido ao impacto da tempestade Batsirai, segundo dados atualizados do Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Desastres (BNGRC) da nação insular.

"Além das 92 mortes, o ciclone deslocou 112.115 pessoas e destruiu pelo menos 7.488 casas", disse o diretor do BNGRC, Paolo Emilio Raholinarivo, à agência noticiosa Efe.

Ao início da tarde, o gabinete tinha indicado que a tempestade causara 80 mortos, mas admitia que o número de vítimas pudesse ainda subir.

O diretor do BNGRC apelou à solidariedade com as vítimas e prometeu que o governo distribuiria as indemnizações de forma justa.

A tempestade atingiu terra no sábado, perto da cidade oriental de Mananjary, com ventos de mais de 235 quilómetros por hora, segundo o Instituto Meteorológico Malgaxe (Météo-Madagascar).

O ciclone causou inundações, destruiu edifícios e provocou cortes de energia, entre outros danos materiais.

Em janeiro, o país tinha sido afetado pela tempestade Ana, que matou pelo menos 58 pessoas, a maioria na capital, Antananarivo, e afetou cerca de 131.000 pessoas em toda a ilha, de acordo com o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA).

A tempestade Ana também atingiu Moçambique (25 mortos, 220 feridos e 141.500 pessoas afetadas) e o Malaui (33 mortos e 158 feridos), anunciou a OCHA.