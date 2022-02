O Marítimo perdeu hoje com o Famalicão (0-1), em partida da 23.ª jornada da I Liga, disputada no Estádio do Marítimo.

Simon Banza, aos 11 minutos, apontou o único golo do jogo, num lance que teve intervenção do VAR.

Joel Tagueu falhou um pénalti antes do intervalo (45+1), pouco antes de Winck ser expulso com acumulação de amarelos.