Regressos marcam lista de convocados do Marítimo para recepção ao Famalicão

O defesa Zainadine e o médio Diogo Mendes regressaram hoje à lista de convocados do Marítimo, para a receção ao Famalicão, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os dois atletas, que falharam a vitória em Arouca (3-0), na jornada transata, devido a suspensão por acumulação de amarelos, voltam a ingressar na lista de eleitos de Vasco Seabra, para o encontro de domingo.

Ao todo, foram quatro as alterações na convocatória em relação à última partida, com o defesa Tim Soderstrom e o médio Miguel Silva -- recém-promovido ao plantel principal -- a fechar a lista de novidades.

Por outro lado, o treinador 'verde-rubro' não contará com o lateral Victor Costa e o extremo Henrique, ambos suspensos, enquanto Moisés Mosquera e André Teles foram preteridos das opções.

Segundo o emblema insular, o capitão Edgar Costa continua entregue ao departamento clínico, onde "prossegue o plano de recuperação estabelecido para a lesão na coxa esquerda", falhando o terceiro jogo consecutivo.

O Marítimo, oitavo classificado, com 28 pontos, recebe o Famalicão, 15.º, com 20, no domingo, às 15:30, numa partida que contará com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: João Miguel Silva e Paulo Victor.

- Defesas: Cláudio Winck, Matheus Costa, Zainadine, Tim Soderstrom, China e Leo Andrade.

- Médios: Guitane, Beltrame, Iván Rossi, Diogo Mendes, Bruno Xadas, Miguel Sousa e Pelágio.

- Avançados: André Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Ricardinho e Joel.