Golo validado por dois centímetros dá vantagem ao Famalicão nos Barreiros

O vídeo-árbitro validou por dois centímetros o golo apontado por Simon Banza que abriu o marcador e vai dando vantagem ao Famalicão (0-1) no jogo frente ao Marítimo, alusivo à 23.ª jornada da I Liga.

O lance foi inicialmente invalidado por fora-de-jogo, mas depois de uma análise do VAR - que levou cerca de 4 minutos - o golo do avançado francês valeu. O primeiro remate pertence a Batubinsika, com a bola a sofrer um ressalto em Zainadine e a sobrar para a finalização de Simon Banza - marcou o seu 10.º golo na presente edição do campeonato.

Confira o onze inicial do Marítimo Vasco Seabra procede a algumas mexidas relativamente à última partida em Arouca

Banza rematou para o fundo das redes à guarda de Paulo Victor em posição regular 'graças' ao calcanhar de Cláudio Winck.