Arouca vence em Guimarães e Marítimo pode aproveitar e ascender ao 6.º lugar

O Arouca deixou hoje provisoriamente os lugares de despromoção da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer em casa do Vitória de Guimarães, por 3-1, em jogo da 23.ª jornada.

João Basso (13 minutos), Antony (35) e Bukia (41) marcaram os golos dos arouquenses, com Oscar Estupiñán (26) ainda a empatar para os vimaranenses.

Com este triunfo, o Arouca subiu provisoriamente do 17.º para o 14.º lugar, com 21 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que não perdia há seis encontros em casa, segue no sexto posto, com 30.

Quem pode beneficiar com este desaire é o Marítimo, que se vencer este domingo o Famalicão em casa, pode ascender, ainda que provisoriamente, ao 6.º lugar. Aliás, no final desta jornada, se os maritimistas fizerem valer o factor casa para vencer os aflitos famalicenses e o Estoril, que joga em Alvalade enfrentando o Sporting, não conseguir tirar daí uma vitória, a equipa madeirense poderia garantir essa a classificação faltando 11 jornadas para o fin da I Liga