Mergulhador morre na ria de Aveiro

Um homem de 55 anos morreu hoje depois de alegadamente se ter sentido mal quando praticava mergulho, na zona do Cais dos Bacalhoeiros, na ria de Aveiro, informou fonte dos Bombeiros de Ílhavo.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ílhavo, Pedro Barreirinha, disse que o alerta foi dado cerca das 16:00.

"O corpo foi retirado da água pela mulher que o colocou dentro do barco, em paragem cardiorrespiratória, e o transportou para a margem", disse o comandante.

Pedro Barreirinha referiu ainda que foram realizadas manobras de reanimação sem sucesso, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O comandante da Capitania do Porto de Aveiro, Humberto Silva Rocha, disse que o homem estava com fato de mergulho, mas não tinha nenhuma botija de ar com ele.

A mesma fonte adiantou que será aberto um inquérito para averiguar as causas da morte e que o caso será comunicado ao Ministério Público.

Ao local acorreram os Bombeiros de Ílhavo, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro e a Polícia Marítima.