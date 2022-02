Mais de três mil pessoas cercadas de água na província moçambicana de Maputo

Mais de três mil pessoas estão cercadas de água no distrito de Matutuíne, província de Maputo, sul de Moçambique, na sequência do transbordo de um rio da região, disseram hoje as autoridades.

A chefe do Departamento de Recursos Hídricos da Administração Regional de Águas (ARA-Sul), Lisete Dias, disse à emissora pública Rádio Moçambique que a enchente do Rio Maputo deixou as comunidades de Mudubula sitiadas, porque as vias de acesso estão rodeadas de água.

"As comunidades têm de ter atenção, não se fazerem às ´machambas` [campos de cultivo} que estão na área ribeirinha e, como precaução, acompanhar a informação hidrológica disseminada pelas autoridades competentes", enfatizou Dias.

O Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) está a mobilizar meios para prestar a assistência necessária à população de Madubula.

A enchente do Rio Maputo foi provocada pelas descargas de rios que estão a montante na África do Sul e Essuatíni (ex-Suazilândia).

A África Austral está em plena época chuvosa, caraterizada por cheias e ciclones que anualmente provocam dezenas de mortos e milhares de desalojados.