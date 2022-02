Cerca de duas em cada três pessoas com febre acusam covid-19

Segundo Herberto Jesus, cerca de 70% das pessoas com febre que se apresentam na rede de farmácias e clínicas aderentes à testagem da covid-19 têm revelando infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2. Quer isto dizer duas em cada três destas pessoas têm covid-19.

A informação foi adiantada hoje, em entrevista à Antena 1-Madeira, pelo director regional de Saúde, que, na ocasião, reconheceu, também, que a febre acaba por ser “um bom discriminador”, permitindo identificar e isolar quem está infectado.

Herberto Jesus voltou a apontar para o final do mês a possível alteração das medidas, nomeadamente o fim da obrigatoriedade do uso da máscara em espaços abertos/exteriores, adiantando que essa decisão deverá ser tomada com base nos resultados da vigilância que tem sido realizada pelas autoridades de saúde regionais, através da 'Sistema Sentinela'.

Ainda que não tenha havido agravamento da situação pandémica e a prevalência seja "muito baixa", conforme revelou, o médico entende que poderá ser prematuro avançar já para o fim de medidas dessa natureza. "Neste momento acho que é mais pausado e mais correcto esperar até ao fim do mês para perceber o que estamos a fazer e quais são as ilações que podemos tirar", vincou, salientando que as medidas deverão adequar-se ao que se passar no contexto da comunidade.

Há pretensão das autoridades de saúde regionais de alargar este sistema de controlo e a plataforma criada para o efeito a todos os vírus da Região.