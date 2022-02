Lufthansa e Air France mantêm voos e seguem a situação

As companhias aéreas do grupo Lufthansa mantêm, por enquanto, os seus voos com destino à Ucrânia e a Air France também continua a ligar Paris e Kiev, apesar da crise entre a Rússia e a Ucrânia.

Um porta-voz da Lufthansa disse à agência EFE que "a segurança é a prioridade" para a companhia, que atualmente acompanha a evolução da situação enquanto todas as linhas aéreas do grupo mantêm "o plano de voar para os seus destinos na Ucrânia".

"Esta decisão cumpre as avaliações feitas pelas autoridades nacionais e internacionais", disse o porta-voz.

A alemã Lufthansa voa para Kiev e Lviv, a suíça Swiss para Kiev, a austríaca Austrian Airlines para Kiev, Lviv e Odessa e a Eurowings para Kiev.

A Air France também mantém a ligação entre Paris e Kiev, com dois voos semanais, mas nenhum outro avião da companhia sobrevoa o espaço aéreo ucraniano.

O que mudou desde há uns meses, num contexto de crescente tensão político-militar com Moscovo, é que a companhia aérea francesa deixou de utilizar todo o espaço aéreo ucraniano para ligações com outros destinos, indicaram à EFE fontes da Air France.

A companhia holandesa KLM, que faz parte do mesmo grupo da Air France, anunciou no sábado que deixava de voar para a Ucrânia após "uma exaustiva análise de segurança" e que ainda não sabe quando pode voltar a operar com destino a Kiev.

A KLM não utiliza o espaço aéreo ucraniano como medida de prevenção, evitando sobrevoar a Ucrânia e a Crimeia desde que em 2014 um avião da Malaysia Airlines que tinha partido de Amesterdão foi derrubado por um míssil lançado da zona de conflito de Donbass (leste da Ucrânia), onde os separatistas recebem apoio da Rússia. Os 298 ocupantes do aparelho morreram.

As companhias aéreas britânicas, como a British Airways (BA) não estão a fazer voos para a Ucrânia, disse hoje o secretário de Estado das Forças Armadas do Reino Unido, James Heappey.

"Tanto quanto sei, não há companhias aéreas britânicas a voar atualmente para a Ucrânia. Creio que a Ryanair o faz, mas é uma companhia aérea irlandesa. A BA, não", afirmou em declarações hoje à rádio LBCT.

A Rússia destacou mais de 100.000 militares e armamento pesado para perto da fronteira com a Ucrânia e os países ocidentais temem que uma incursão russa possa ocorrer a qualquer momento.