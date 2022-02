Vietname retoma voos internacionais suspensos desde o início da pandemia

O Vietname retoma a partir de terça-feira, dia 15, a oferta de voos internacionais anteriores à pandemia de covid-19, eliminando as restrições que desde março de 2020 reduziram ao mínimo as ligações comerciais, avançou ontem a imprensa local.

Em declarações ao jornal digital VnExpress, citado pela agência Efe, Dinh Viet Son, vice-diretor da Administração de Aviação Civil do Vietname, afirmou que após o levantamento das restrições aos voos internacionais em 15 de fevereiro, "a frequência de voos regressa ao nível pré-pandemia".

Segundo Dinh Viet Son, as autoridades vietnamitas informaram os países em causa desta medida e todos concordaram em retomar a ligação aérea com o Vietname, com exceção da China, que se tornou um dos últimos bastiões da estratégia zero covid-19 no mundo.

O Vietname, que fechou suas fronteiras ao turismo internacional em março de 2020, começou nas últimas semanas a retomar voos comerciais com 15 países.

Em simultâneo flexibilizava as restrições de entrada, com quarentena de três dias e testes negativos de covid-19 para viajantes com uma autorização de entrada.

Esta nova medida pode ser um começo para a abertura nas próximas semanas ao turismo internacional, que continua restrito apesar das tentativas de abertura nos últimos meses.

O Vietname, que fechou suas fronteiras ao turismo internacional no início da pandemia - em março de 2020 - só repatriou desde essa altura vietnamitas, trabalhadores estrangeiros considerados especialistas e alguns turistas.

O turismo, que antes da pandemia representava cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) vietnamita, tem sido o setor que mais sofreu com as fortes restrições que as autoridades impuseram no início da pandemia.

O país asiático sofreu 2,5 milhões de infeções, incluindo mais de 39 mil mortes.

A pandemia tem sido controlada no Vietname nos últimos meses, graças à sua taxa de vacinação, com mais de 90% da população alvo com o esquema de vacinação completo.