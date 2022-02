Grupo Vila Galé está a recrutar estagiários para várias localidades

O grupo hoteleiro português Vila Galé vai iniciar um novo modelo de estágios disponível nos seus 27 hotéis em Portugal (inclusive no Vila Galé Santa Cruz, no arquipélago da Madeira), com várias opções adequadas ao perfil dos candidatos.

"Todos os programas são remunerados com bolsas e prémios finais", destaca o grupo em comunicado de imprensa.

O 'Programa TRY' está direccionado para estudantes de cursos de Hotelaria e Turismo e tem uma duração de um a três meses.

Já o 'Programa GROW' oferece estágios de cerca três meses, tendo como destinatários estudantes do primeiro ano de licenciaturas de Turismo ou Hotelaria. A bolsa e o prémio final são progressivos. "No ano inicial, o estágio terá uma vertente mais operacional num hotel, mas nos anos seguintes poderá escolher-se também outras áreas, como Marketing, Recursos Humanos ou Tecnologias da Informação", explica a nota do grupo-

Por seu turno, o 'Programa ADVANCE' é direccionado para estudantes do último ano de mestrado, com propostas entre três e nove meses.

O 'Programa LANÇA-TE' destina-se a jovens estudantes que pretendam conciliar os estudos com a vida profissional, que durante um ano, poderão tirar partido de horários de trabalho flexíveis e adquirir novas competências, além de beneficiar de bolsa de estágio.

A Vila Galé tem ainda o 'Programa 365', para recém-licenciados que ambicionem uma posição de liderança na área da Hotelaria. Estes estágio têm a duração de um ano, sendo oferecida formação em todas as vertentes operacionais, em pelo menos três unidades hoteleiras do grupo e também um estreito contacto com as lideranças de cada área.

“Com estes novos programas, queremos chegar a um maior número de estudantes, assegurando opções consoante as suas aspirações e dispobilidade, mas também garantindo flexibilidade, boa aprendizagem e uma experiência enriquecedora, que facilite a entrada no mercado de trabalho. Tendo em conta a dimensão da Vila Galé e o número de hotéis que temos em Portugal e Brasil, onde somos a maior rede de resorts do país, poderemos oferecer muitas oportunidades de evolução profissional e pessoal, promover uma rápida progressão na carreira e proporcionar mobilidade geográfica”, salienta a diretora de Recursos Humanos, Joana Ferreira.

“Temos também diversas propostas para jovens que estejam à procura do primeiro emprego através do programa ativar.pt”, acrescenta.

O grupo acrescenta ainda que "todos os programas incluem possibilidade de alojamento durante o estágio nas unidades Vila Galé, certificado de conclusão e um plano formativo adequado, através da academia Vila Galé", que foi recentemente certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT).

As candidaturas aos diferentes programas podem ser realizadas através do site do grupo: