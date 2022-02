Casos de Covid-19 fazem adiar CAB - Oliveirense

O jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga portuguesa de basquetebol masculino, entre CAB e UD Oliveirense foi adiado devido a casos de Covid-19 na formação madeirense.

O encontro estava marcado para as 15 horas de hoje no Pavilhão do CAB, mas a Federação veio a adiá-lo devido ao facto do conjunto dos 'Amigos' terem testado positivo nos testes efectuados à Covid-19.

Na página do facebook o CAB veio a publicar ao final da noite de ontem um 'cartaz' a dizer que o jogo seria adiado para data ainda a agendar.

Também a UD Oliveirense colocou na sua página do facebook o adiamento do encontro, assim como o "desejo de rápidas melhoras aos atletas do CAB.

"Vamos embora da Madeira sem entrar em campo e desejamos rápida recuperação aos atletas do CAB.

Acabamos de ser notificados pela FPB que o jogo tem de ter nova data para a sua realização, atendendo a que a equipa do CAB tem 5 dos seus jogadores com resultado positivo nos testes efectuados à presença do virus SARS-CoV-2", pode ler-se na mensagem deixada no facebook da UD Oliveirense.