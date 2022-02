Quatro adeptos do Benfica serão julgados por agressões na Madeira

Quatro adeptos do Benfica foram pronunciados para julgamento pelo Ministério Público da Madeira na sequência de alegadas agressões perpetradas a 14 de Dezembro de 2018, no restaurante ‘Abrigo do Pastor’, na Camacha. De acordo com a edição impressa do Correio da Manhã, as vítimas eram adeptas do Marítimo e tudo aconteceu na véspera de um jogo.

Os quatro homens, com idades compreendidas entre os 23 e os 41 anos, disseram que nunca tinham sido interrogados, pelo que o juiz de instrução criminal da Comarca da Madeira requereu que o Ministério Público de Lisboa recolhesse esses depoimentos. Tal facto terá atrasado o processo, que corre agora os restantes trâmites, aguardando agora a marcação do julgamento.

Todas as quatro vítimas foram hospitalizadas e terão sido agredidas à cabeçada, ao murro e pontapé e também com recurso a objectos como uma garrafa. Tal como foi noticiado na altura pelo DIÁRIO, a PSP teve de ser chamada a intervir para colocar fim às agressões.