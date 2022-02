Juventus vence Verona com golos dos reforços Vlahovic e Zakaria

O sérvio Dusan Vlahovic e o suíço Denis Zakaria, recentemente contratados pela Juventus, marcaram hoje os golos da vitória da formação de Turim por 2-0 na receção ao Verona, em jogo da 24.ª jornada da Liga italiana.

O avançado contratado à Fiorentina, que enverga o número sete da 'vecchia signora', inaugurou o marcador, aos 13 minutos, a passe do argentino Paulo Dybala, enquanto Zakaria, que alinhava no Borussia Mönchengladbach, fixou o resultado final, aos 61, a passe do espanhol Morata. Vlahovic assinou o seu 18.º golo na temporada, depois de 17 marcados pela equipa 'viola', que o transferiu para o emblema de Turim a troco de 80 milhões de euros.

A Juventus subiu provisoriamente ao quarto lugar, com 45 pontos, menos oito do que o líder Inter Milão e menos sete do que Nápoles e AC Milan, graças à derrota caseira por 2-1 da Atalanta frente ao Cagliari, uma semana antes de a equipa comandada por Massimiliano Allegri enfrentar o emblema de Bérgamo.

Também hoje, o Nápoles, com Mário Rui a titular, igualou o AC Milan, ao vencer em Veneza, com Nani, por 2-0, com golos de Osimhen e Petagna, e a Udinese, com Beto a tempo inteiro, venceu por 2-0 na receção ao Torino, com dois golos marcados no tempo de descontos, e imediatamente após a expulsão de Mandragora do lado dos visitantes, aos 90+2. Molina, aos 90+3, e Pussetto, na conversão de uma grande penalidade, aos 90+7, assinaram os tentos da vitória do conjunto de Udine.