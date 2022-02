Nacional castigado com jogo à porta fechada frente ao Penafiel

O jogo do próximo domingo entre o Nacional e o Penafiel, da 22.ª jornada da II Liga, será realizado sem público, na sequência de uma decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que puniu os alvinegros com um jogo à porta fechada e uma multa de 2.754 euros.

Em causa está uma queixa apresentação da Associação Nacional de Treinadores, referente à época 2020/2021 sobre o facto de Luís Freire, então treinador alvinegro, não dispor habilitação para ser técnico principal da equipa.