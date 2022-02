“Este Partido Socialista é o verdadeiro partido social democrata, ao contrário do PPD”. Palavras da presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, a socialista Célia Pessegueiro, hoje, na apresentação da moção de estratégia global de Sérgio Gonçalves, intitulada ‘Pela Madeira, Competência e Compromisso’.

Confiante que “um dia isto vai mudar”, referindo-se à hegemonia do PSD na liderança do Governo Regional, a autarca manifestou alguma esperança que tal possa vir a acontecer já nas eleições Regionais do próximo ano.

“Não sei se será em 2023, mas devemos trabalhar para que 2023 seja o ano da felicidade e se sinta a liberdade na Madeira e que em 2025 se reforce o poder do PS nas autarquias”, manifestou.

“Não temos que ter medo em assumir que queremos chegar ao poder, porque é com o poder que nós desenvolvemos a nossa acção”, lembrou. Por isso a obrigação do PS é apresentar-se e disputar as eleições “para ganhar, para dar esta oportunidade de mudança à Madeira”. A autarca reforça que este é “o grande desafio para 2023”, mas avisa: “Não podemos disputar [eleições] pensando que vamos ficar em segundo lugar. Nós temos que disputar para sermos primeiro, para podermos realmente chegar a primeiro. E essa é uma obrigação que temos que pôr na nossa agenda”, exigiu.

Perante uma sala cheia de militantes, admitiu que passar pela oposição também “faz bem” para impor “alguma humildade”, ao concluir que o PS tem este “treino de oposição. Eles (PSD) é que ainda não sabem o que é ser oposição” e por isso “este estado de coisas que já se arrasta há mais de 40 anos já ultrapassa os limites do razoável”, considerou

Mesmo tendo de lidar “com um Governo Regional que é centralista”, admitiu que nas últimas eleições Autárquicas, esperava ganhar a Câmara da Ponta do Sol, mas confessou que “não estava à espera de tanto”, referindo-se à percentagem de votos obtidos que ditaram a reeleição com maioria absoluta.