Um acidente, envolvendo uma bicicleta, deixou ferido, esta tarde, um homem de 41 anos.

O ciclista caiu ao solo quando circulava na Avenida do Mar, no Funchal, e sofreu ferimentos nas mãos e nos braços. Foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.