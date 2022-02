Jovem ferido em acidente de moto no Funchal

Um rapaz na casa dos 20 anos ficou ferido, na noite desta terça-feira, na sequência de uma colisão ocorrida na Rua João Paulo II, no Funchal.

A moto em que seguia colidiu com um carro, por volta das 21 horas, deixando-o com diversas escoriações no corpo.

O jovem foi imobilizado em plano duro pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e transportado de seguida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.