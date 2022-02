NeuroRehabLab inicia projecto inovador para apoio psicológico após perda gestacional precoce

O NeuroRehabLab, grupo de investigação do Madeira N-LINCS da Universidade da Madeira, iniciou um novo projecto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), intitulado 'AViR: Realidade Virtual Adaptativa para suporte após perda gestacional precoce involuntária'.

O projecto terá uma duração de 18 meses e conta com o apoio de colaboradores do SESARAM e do CINEIC (Centro de Investigação em Neuropsicologia e Intervenção CognitivoComportamental) da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Coimbra.

Este projecto inovador é liderado por Mónica Cameirão, Professora Auxiliar da Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia, e tem como objectivo principal o desenvolvimento de um protótipo de Realidade Virtual para fornecer apoio psicológico a mulheres que sofreram uma perda gestacional involuntária nas primeiras 20 semanas de gestação