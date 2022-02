Isolamento com saúde psicológica

Com a pandemia que continuamos a viver em 2022, muitos de nós passaram ou estão a passar por um isolamento profilático. Durante o isolamento somos retirados da sociedade e colocados num espaço em que não possamos ter contacto com ninguém, a não ser que o nosso agregado familiar também esteja infetado. Quando assim, a coisa fica mais fácil. Neste momento o isolamento tem a duração mínimas de 5 dias, o que nos deixa mais descansados, quando pensamos que já foram necessários 14. Mas quais as implicações deste isolamento na nossa saúde mental?

Nós, que estávamos habituados à nossa rotina preenchida, entre trabalho, amigos e a histeria de uma ida ao supermercado, de repente somos confrontados com tempo. Temos tempo para pensar e até repensar, e quais são as consequências?

Já devem ter ouvido falar que o ser humano é um animal social e como tal, precisa do contato, interação com o outro e muitas vezes da aprovação. Esta questão as tecnologias veem ajudar e muito. Podemos através de um smartphone comunicar com qualquer pessoa e em qualquer lugar do mundo, desde que a outra pessoa queira perder tempo connosco. E quando damos de conta que não há ninguém? Quando percebemos que estávamos rodeados de colegas de trabalho e amigos de circunstância? As tecnologias passam a ser uteis para passar o tempo, como a netflix. E assim, ficamos novamente com tempo para pensar, que raio estamos a fazer nesta vida?

Mas nem tudo é mau, ter tempo oferece soluções e hipóteses que podem ser solucionadas se for essa a intenção.

Para que o período de isolamento seja vivido com saúde mental e que o tempo extra para pensar não nos tire o sono, refiro algumas dicas:

- Primeiro temos de compreender que é normal panicar nas primeiras horas, sentir medo, angústia, frustrações e outros sentimentos. É necessário estarmos atentos às nossas emoções e alterações de humor. Não temos de andar sempre positivos e a radiar energia, somos pessoas e devemos aceitar os nossos altos e baixos.

- Vamos acreditar em nós! Somos capazes de lidar com este desafio e vamos usar a nossa resiliência. Já conseguimos lidar com problemas mais desafiantes e ficar com uns dias para nós até pode ser positivo.

- Vamos viver um dia de cada vez e concentrarmo-nos no dia a dia, naquilo que verdadeiramente conseguimos controlar. É uma ótima altura para procuramos atividades de prazer e aproveitar para conhecermos melhor os nossos interesses e paixões.

- Não vamos procurar a toda a hora informações sobre a pandemia, se assim for que seja em fontes credíveis.

- Vamos manter atividade física e uma alimentação saudável, irá ajudar a nível físico e na manutenção da nossa autoestima. Alias o isolamento irá acabar e vamos precisar de regressar à sociedade no nosso melhor.

- Uma última dica e talvez a mais importante é a procura de acompanhamento psicológico. Ir ao psicó[email protected] não deverá ser um bicho de sete cabeças, mas sim uma escolha saudável. Não somos os únicos a passar por esta situação e cada um terá a sua forma de reagir, não vamos hesitar em pedir um acompanhamento especializado.

Estas dicas são ajustadas a cada realidade, cada um saberá como aproveitar para retirar o seu melhor e preencher as suas necessidades.