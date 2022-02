Talibãs exigem diálogo para fornecimento de ajuda humanitária ao Afeganistão

Os talibãs exigiram hoje um diálogo direto com a comunidade internacional para o fornecimento de ajuda humanitária ao Afeganistão, segundo um comunicado divulgado.

Uma delegação de 12 talibãs deslocou-se a genebra, a convite de uma organização não governamental (ONG), onde está desde o início da semana.

Em comunicado, o grupo "exorta a comunidade internacional a avançar com o Emirado Islâmico, na base da transparência e responsabilidade , com respostas à necessidade de assistência humanitária e a discutir formas mais eficazes de fazer chegar essa ajuda comunitária ao Afeganistão".

Os talibãs pedem também que a comunidade internacional apoie as suas organizações a fornecer assistência "não-política, neutra e independente aos afegãos".

De acordo com o mesmo documento, o grupo pede ainda a todas as "agências de assistência humanitária que ajudem os afegãos", facilitando os apoios, mantendo as fronteiras abertas e criando um corredor seguro.

A delegação, chefiada pelo ministro da Saúde, Qalander Ebad, foi convidada pela ONG Appel de Genève e incluiu um conjunto de reuniões à porta fechada.

Desde que os talibãs assumiram o poder e as forças americanas abandonaram o território, o Afeganistão entrou em crise económica e financeira, deixando, pelo menos, metade da população com fome.

A Organização das Nações Unidas (ONU) tem defendido uma flexibilização das sanções impostas a Cabul para evitar o colapso do país.