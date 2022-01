"Reforçar a maioria do PS na Assembleia da República é assegurar a defesa da Madeira"

O cabeça-de-lista pelo PS-Madeira às eleições legislativas nacionais afirmou, hoje, que o reforço da maioria do PS na Assembleia da República significa garantir a defesa dos interesses da Madeira. Carlos Pereira participou num encontro com militantes e simpatizantes socialistas, ao final da tarde, em Machico.

Na ocasião, de acordo com nota de imprensa, o candidato voltou a frisar que os madeirenses e porto-santentes não podem votar naqueles que os maltrataram e puniram, aludindo à governação do PSD-CDS de Passos Coelho e Paulo Portas.

Na sua intervenção salientou que o "voto útil é no PS" “Hoje é claro para os madeirenses que o governo que melhor tratou e mais fez pela Madeira foi o governo do PS, com a ajuda e a força que os deputados do PS-M tinham na Assembleia da República”, sustentou. Acrescentou ainda que o PSD e o CDS "passaram seis anos a protestar e não apresentaram uma agenda a favor da Madeira".

O candidato admitiu que atravessamos um período complicado devido à pandemia, mas fez questão de salientar que é seguro votar. "As pessoas devem fazê-lo, reforçando a maioria do PS-Madeira, porque isso significa reforçar a defesa do interesse e dos objectivos da Madeira e de todos os madeirenses”.

Além dos assuntos importantes para a Região, as propostas do partido dizem ainda respeito a questões importantes para o país, como é o caso do salário mínimo, as pensões e os salários da administração pública. “São tudo matérias que o PS tem melhorado significativamente, face àquilo que se passava”, declarou.

Carlos Pereira destacou ainda a adesão às propostas do PS que tem sentido por parte dos madeirenses, mostrando-se convicto na eleição de três deputados.

Cafôfo quer eleger três deputados

O apelo ao voto foi também partilhado por Paulo Cafôfo. O líder do PS-Madeira apelou à mobilização no próximo domingo para eleger três deputados pelo PS-Madeira, para melhor defender a Região.

O adversário apontado por Cafôfo trata-se da abstenção, mas tal como Carlos Pereira, garantiu que ir votar é seguro. Por outro lado, alertou para o problema da dispersão de votos, lembrando que nas eleições de 2019 houve 37 mil votos que não elegeram qualquer deputado. Tal como explicou, só há dois partidos que poderão eleger deputados para a Assembleia da República pelo círculo da Madeira, o PS e o PSD. Mas advertiu que é muito importante não reforçar o PSD e sim, “acima de tudo, garantir que o PS tem três deputados, para melhor defender a Região”.

Paulo Cafôfo deu conta que há grandes desafios e problemas para resolver, mas acrescentou que tal se faz com diálogo e com compromissos e não “com gritaria nem com a criação de obstáculos fictícios de uma narrativa destrutiva” que não ajuda a criar pontes para resolver as questões.

“Se há problemas a resolver, será o PS a resolvê-los com António Costa e com os nossos deputados”, referiu, apontando as matérias relacionadas com o subsídio de mobilidade, a Lei das Finanças Regionais e os juros da dívida, das quais "o PSD diz tanto mal, mas que são problemas criados pelos próprios sociais-democratas".