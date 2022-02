Pelo menos cinco mortos devido a desmoronamento de mina artesanal no Níger

Pelo menos cinco pessoas morreram hoje devido ao desmoronamento de uma mina de ouro artesanal na região de Maradi, sul do Níger, onde 18 "mineiros" morreram em finais de 2021, anunciou hoje o presidente de uma câmara local.

"Houve cinco mortes no colapso de uma das minas, onde a exploração ilegal foi proibida em novembro depois de outro incidente fatal", anunciou Adamou Guéraou, presidente da câmara de Dan-Issa, a localidade onde ocorreu a tragédia, em declarações à agência France-Presse.

Descobertas em agosto de 2021, as minas Garin-Liman naquele município atraíram milhares de mineiros de ouro clandestinos, incluindo muitos nigerianos.

Em novembro de 2021, na sequência da morte de 18 pessoas num desmoronamento, o Governo nigerino proibiu todas as atividades no local, que desde então foi colocado sob vigilância policial.

"Apesar do encerramento e das medidas de segurança, os mineiros de ouro regressaram em grande número ao local para escavar, mesmo à noite", justificou o presidente da câmara.

O Níger, um país pobre na região do Sahel, tem dezenas de locais de prospeção e extração clandestinas de ouro, descobertos nos últimos 40 anos, nomeadamente na região ocidental de Tillabéri, agora palco de ataques terroristas, e no norte, junto à fronteira com a Líbia.

Os acidentes nestes locais são frequentes, devido à instabilidade do solo e aos meios rudimentares utilizados, de acordo com as autoridades.

O Governo do Níger fechou várias minas de ouro artesanais no deserto do sudoeste e nordeste do país em 2017, onde ainda subsistem dezenas de milhares de mineiros de ouro provenientes de vários países africanos, tendo como objetivo iniciar operações de exploração modernas.

O Níger tem apenas uma mina industrial desde 2004, em Samira, na região de Tillabéri.