Pelo menos sete mortos e 16 feridos em incêndio em Mumbai

Pelo menos sete pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas na sequência de um incêndio que deflagrou este sábado num prédio de vários andares em Mumbai, a capital financeira da Índia, segundo os dados mais recentes das autoridades locais.

O incêndio terá começado no 18.º andar do edifício Kamala, localizado na zona sul de Mumbai, confirmaram fontes oficiais à agência de notícias local.

Várias imagens divulgadas nas redes sociais mostram uma enorme coluna de fumo a sair do prédio, com vários moradores a serem atendidos pelos serviços médicos.

Os bombeiros locais conseguiram apagar as chamas e os feridos foram encaminhados para o hospital.

As autoridades locais iniciaram uma investigação para descobrir as causas do sucedido.

Os incêndios urbanos são comuns na Índia, onde as leis de construção e normas de segurança são frequentemente desrespeitadas pelos construtores e residentes.

Em agosto, um incêndio matou oito doentes com covid-19 num hospital em Ahmedabad, uma grande cidade no estado de Gujarat. Em dezembro de 2018, um incêndio num restaurante de Mumbai matou 15 pessoas.