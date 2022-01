Desmantelada no Níger rede de tráfico entre África Ocidental e Europa

Vinte membros de uma rede de tráfico humano de migrantes da África Ocidental, que transitam pelo Níger, para a Europa foram detidos em resultado de uma investigação conjunta das polícias nigerina, francesa e espanhola.

"Um total de vinte pessoas foram detidas em Niamey e Maradi (sul do país e próxima da Nigéria) e uma infinidade de objetos e documentos falsos foram apreendidos", segundo um comunicado da polícia do Níger.

A investigação, de "dez dias", revelou que os traficantes de migrantes operam entre a Costa do Marfim, Benim, Nigéria, Togo, Níger e a Europa, segundo o comunicado.

A rede desmantelada "está estruturada" por "categoria de atividade": alguns membros do grupo "organizam e facilitam" o tráfico de migrantes "para a Europa por via aérea com o uso de documentos de identidade e/ou viagens fraudulentas".

Outros "produzem documentos administrativos falsos", segundo a polícia.

Em particular, foram apreendidos autorizações e documentos de viagem e residência, equipamentos informáticos de "última geração", documentos do estado civil e certificados de teste negativo para a doença covid-19.

A polícia confiscou ainda quatro veículos, incluindo um com uma placa falsa de "Deputado Nacional".

Em outubro de 2021, uma investigação de policias franceses, espanhóis e nigerinos resultou na detenção de membros de uma rede de traficantes de migrantes em Zinder -- região vizinha de Maradi -- quando transportavam quinze migrantes.

Um dos principais membros da rede criminosa foi também detido quando hospedava cerca de quinze outros imigrantes na sua casa em Maradi.

A rede desmantelada em 2021 começou a operar a partir da cidade nigeriana de Kano, de onde eram naturais os migrantes ilegais que pretendiam chegar à Europa.

A rede pretendia levá-los para a Grécia ou Itália, via Líbia, disse o Ministério do Interior francês.

O deserto ao norte do Níger, próximo da Líbia, é um corredor conhecido pelo tráfico de migrantes, drogas, armas e também abriga grupos 'jihadistas'.

Centenas de migrantes, perdidos ou abandonados no meio do deserto por traficantes, são regularmente resgatados por equipes de patrulha do Níger e da Organização Internacional para as Migrações (OIM).