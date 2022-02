Estrada Regional na Eira do Serrado asfaltada no âmbito do PAMUS

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, visitou a intervenção que está a decorrer entre a ER 107 e a Estalagem da Eira do Serrado. Os trabalhos de asfaltagem estão a ser realizados no âmbito do Plano de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) e representam um investimento de 326 792,89 euros + IVA.

A empreitada 'REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA REGIONAL – ZONA CENTRO - PAMUS' foi adjudicada por 3.574.000,00 euros.

Estes trabalhos decorrerão nos concelhos do Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Santa Cruz, nomeadamente nas ER 103; ER 107; ER 109; ER 209; ER 228 e ER 229.

O PAMUS – Centro, Oeste e Leste - estabelece a estratégia de médio e longo prazo para o desenvolvimento de infraestruturas e transportes da RAM, melhorando as acessibilidades em todo o seu território e proporcionando mobilidade e transportes mais sustentáveis aos residentes e visitantes.

O objectivo passa pela requalificação das estradas regionais mais antigas, uma vez que permitem o acesso a pontos de fruição da paisagem e a zonas turísticas.

O Governo Regional está a dar continuidade ao trabalho que tem vindo a ser feito, ao longo desta legislatura, de requalificação das nossas estradas regionais, tendo como objectivo a melhoria da mobilidade dos nossos turistas e cidadãos, mas também valorizando uma das nossas imagens de marca, a beleza das paisagens que podemos usufruir quando circulamos nas nossas Estradas Regionais antigas". Pedro Fino

O governante acrescentou que “esta estrada, em particular, é frequentada por muitos turistas e, sem dúvida alguma, faz parte de um circuito turístico de excelência”.