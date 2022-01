Treze condutores detidos nas estradas da Madeira

Um total de 13 condutores foram detidos nas estradas da Madeira, na última semana. Segundo a PSP, 8 foram apanhados a conduzir embriagados, no Funchal (4), Câmara de Lobos (3) e Porto Santo (1) e 5 foram detidos por condução sem habilitação legal para o efeito, no Funchal (3), Câmara de Lobos (1) e São Vicente (1).

Entre os dias 21 e 27 de Janeiro ocorreram 45 acidentes de viação que provocaram 11 feridos ligeiros e 1 grave, no Porto Santo. Este último tratou-se de um jovem que ficou ferido na sequência de uma colisão entre um carro e uma moto. O motociclista foi transportado para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa com uma fractura exposta numa perna.

Destes acidentes, destacam-se 1 atropelamento, 31 colisões, 12 despistes e 1 outro acidente não especificado.