‘+ Comércio Local’ é “uma nova iniciativa completamente revigorada”

Iniciativa ‘+Comércio Local’ da Câmara Municipal do Funchal (CMF), em parceria com a ACIF, visa promover o comércio local através de vales no valor de 50 euros a quem fizer compras nos estabelecimentos aderentes.

“Todos os empresários que tiverem um CAE [Classificação Portuguesa de Actividades] comercial são bem-vindos e podem fazer a candidatura”, informa Cristina Pedra, vice-presidente da CMF. Alguns exemplos de pequenas e médias empresas que podem aderir a esta iniciativa são as de “prestações de serviços, cabeleireiros, salões de estéticas, reprografias e centros de cópias”.

Por cada 20 euros em compras nas lojas aderentes, o cliente recebe um cupão. Preenchem e colocam na tômbola que se vai encontrar no balcão do investidor (Largo do Município).

Durante três meses serão sorteados 60 prémios, de 250 euros cada, onde o valor deverá ser aplicado nas lojas aderentes.

‘+ Comércio Local’ decorre entre 1 de Fevereiro e 27 de Maio de 2022.