Imigração e comércio entre poucas mudanças desde 'Brexit' há dois anos

Dois anos depois da saída formal do Reino Unido da União Europeia, pouco mudou no país para além das regras para imigração e comércio, constata um estudo do grupo académico UK in a Changing Europe publicado esta segunda-feira.

"Em geral, não houve um 'big bang' de divergência imediata e relevante das regras da UE. A imigração, é claro, é a grande exceção. A liberdade de circulação terminou", refere o estudo "Doing things differently - Policy After Brexit".

O novo sistema de "imigração por pontos" limita a entrada de imigrantes de acordo com as profissões, salário e fatores como o conhecimento da língua inglesa, colocando os europeus ao mesmo nível que os restantes trabalhadores estrangeiros.

Os primeiros sinais indicam que o novo sistema "não compensará o custo económico de acabar com a liberdade de circulação", pois resultou na escassez de mão de obra em alguns setores, como a restauração, transportes e armazéns, até agora dependente de funcionários europeus.

Porém, acrescenta o estudo, "parece ter reduzido a importância da imigração" na opinião pública, um dos principais motivos apontados para o resultado do referendo do 'Brexit' em 2016, quando 52% dos eleitores votaram a favor da saída da UE.

Em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido deixou de ser um Estado-membro da União Europeia, entrando em vigor o Acordo de Saída e iniciando-se um período transitório, que terminou em 31 de dezembro de 2020.

O Reino Unido deixou de pertencer ao Mercado Único e à União Aduaneira em 01 de janeiro de 2021, terminando assim a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capital.

Outra das principais mudanças pós-Brexit foi no comércio, resultado da saída do Reino Unido do mercado único europeu, mesmo com o Acordo de Comércio e de Cooperação (ACC) entre UE e Reino Unido, que garantiu trocas sem tarifas nem quotas.

O Acordo, vinca o estudo, "criou uma nova burocracia para as empresas e estima-se que tenha reduzido as exportações do Reino Unido para a UE em 14% e as importações em 24%", valores para o período entre janeiro e julho de 2021.

As principais quedas nas exportações concentram-se em produtos animais e vegetais, roupas e alimentos, onde são maiores os novos atritos, como controlos aduaneiros, normas sanitárias e documentação adicional.

Noutras áreas económicas, a divergência tem sido limitada, como nos serviços financeiros, no qual as empresas dependem das "decisões de equivalência" de Bruxelas para manter o acesso ao mercado único.

"A prometida 'fogueira de burocracia dos contratos públicos' e a política para 'Comprar Britânico' foram, no entanto, discretamente abandonadas devido ao risco de violar acordos internacionais", salienta o estudo, realizado por cerca de 20 académicos de universidades como Oxford, Nottingham, Belfast ou Sheffield.

O Governo produziu também poucos "dividendos do Brexit" em termos de política fiscal, usando a flexibilidade para reduzir o IVA sobre produtos sanitários femininos e simplificar os impostos sobre as bebidas alcoólicas, mas não para reduzir o custo da energia, como Boris Johnson defendeu em 2016.

Segundo os académicos autores do estudo, a divergência regulatória tem potencialidades, mas para ter sucesso implica definir estratégias a pensar no futuro mais distante.

"Permanece a questão de saber se os governos -- agora e no futuro -- têm os meios para apostar nesse pensamento de longo prazo", vincam.