Infecções na Turquia triplicam desde o início do ano e atingem novo máximo

Os contágios pelo novo coronavírus triplicaram na Turquia desde o início deste ano, atingindo 93 mil casos nas últimas 24 horas, um máximo histórico, informou hoje o Ministério de Saúde daquele país.

Ao longo do mês de dezembro de 2021, as infeções rondaram os 20 mil casos diários, mas chegaram a 36 mil no primeiro dia de janeiro e não pararam de aumentar desde então, devido à rápida expansão da variante Ómicron.

A Turquia não tomou novas medidas quando o aumento de infeções foi verificado e apenas mantém a obrigação de usar máscara em lojas, empresas, transportes públicos e escritórios, enquanto o seu uso na rua é, de acordo com a agência noticiosa EFE, bastante relaxado.

O número de mortes por covid-19, por outro lado, manteve-se estável nos últimos meses, oscilando entre 130 e 190 casos por dia neste país de 83 milhões de habitantes, mas na sexta-feira superou o recorde que datava de novembro, registando 210 óbitos.

Cerca de 61% da população turca é vacinada com pelo menos duas doses.