Atraso nas facturas do gás provoca fila na Galp

Há pessoas a aguardar há mais de 1h30 para pagar a factura do gás nas instalações da Galp, na Rua da Ribeira de João Gomes, no Funchal. Muitos outros clientes voltaram para trás nesta segunda-feira por não conseguirem parar as viaturas, dado o número de carros que está estacionado junto aos escritórios.

Segundo João Gouveia, que também está na fila, esta situação tem vindo a acontecer depois de haver uma mudança na empresa, em Outubro do ano passado.

O que acontece, refere, “é que a nova empresa tem tido várias falhas a nível de envio da facturação”. Explicou que alguns clientes deixaram de receber as cartas pelo correio como acontecia habitualmente e que outros têm recebido a factura já depois de ultrapassar o prazo de pagamento o que faz com que não consigam pagar as contas pelo multibanco e tenham de se deslocar às instalações para liquidar a factura.

Além disso, outras das queixas no local era o facto de existir apenas um funcionário para atender tanta gente, “uma situação que tem piorado de mês para mês”.

“O telefone nem se fala. Ligamos para a linha, chegamos a ficar meia hora à espera e ninguém nos atende”, acrescentou, pedindo uma solução para este problema.

Roberto Abreu também se mostrou indignado com a demora, visto que estava ali pela segunda vez para tentar efectuar os pagamentos da mãe.