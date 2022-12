"Como maritimista o desejo é sempre representar o meu clube"

Pedro Pelágio está a aproveitar as curtas férias em família, mas não esquece o Marítimo. Mesmo a representar os cipriotas do Pafos FC, precisamente por empréstimo do clube verde-rubro, o jovem jogador madeirense garante que o desejo é "representar" o clube do coração. "Como madeirense e adepto do Marítimo o desejo é sempre representar o meu clube, mas é uma decisão que será tomada no final da época com o clube", garante Pedro Pelágio nesta conversa com o DIÁRIO. "Agora mesmo não estou a pensar o que vai acontecer dentro de uns meses", acrescenta.

O jogador madeirense, de 22 anos, fez recentemente a estreia pelo Pafos FC, clube do principal escalão do futebol cipriota. "A experiência está a ser gratificante, tanto a nível profissional como pessoal", considera Pedro Pelágio, formado no Marítimo, clube que representou até ao último Verão. Aiás, continua ligado ao emblema do Almirante Reis, embora emprestado, até final da temporada, ao Pafos FC. "A primeira experiência no estrangeiro costuma ser mais difícil , mas graças ao clube e aos meus colegas de equipa está a ser uma experiência fantástica", reforça Pedro Pelágio.

"Trabalho está a dar frutos"

Pedro Pelágio fez a estreia no triunfo (1-0) do Pafos FC na visita ao Karmiotissa Polemidion, em jogo da 15.ª jornada do campeonato, a 19 de Dezembro. Entrou após o intervalo. Um momento que ajuda a motivar para os próximos desafios. "A estreia significa que o trabalho realizado até o dia de hoje vem recolhendo os seus frutos, é continuar a trabalhar para continuar a ter minutos e ser cada vez mais importante para a segunda fase e decisiva do campeonato", reforça o jogador madeirense. Entretanto, Pedro Pelágio também já jogou, a 23 de Dezembro, frente ao Akritas Chlorakas, no jogo da 16.ª ronda, que o Pafos FC venceu, por 5-2.

Após 16 jornadas, o Pafos FC lidera o campeonato cipriota com 37 pontos, em igualdade com os 2.º e 3.º classificados, AEK Larnaca e APOEL, respectivamente. O próximo jogo da equipa de Pedro Pelágio está agendado para 2 de Janeiro, preciamente frente ao AEK Larnaca, outro candidato ao título.