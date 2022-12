Putin diz que Russia está pronta para negociar com a Ucrânia

Moscovo abre a porta da negociação com Kiev. Quem o diz é o próprio presidente russo, Vladimir Putin. "Estamos prontos para negociar com todos os envolvidos sobre soluções aceitáveis, mas isso é com eles, não somos nós que nos recusamos a negociar, são eles”, disse Putin em entrevista à televisão estatal Rossiya 1.

No entanto, por estas palavras, também de denota que a Rússia não cede nas suas condições e exigências, o que pode quebrar, à partida, uma eventual negociação para colocar fim à Guerra que já dura há 10 meses.

“Acredito que estamos na direcção certa, estamos defendendo nossos interesses nacionais, os interesses de nossos cidadãos, nosso povo. E não temos outra escolha a não ser proteger nossos cidadão", sublinhou Putin nesta entrevista concedida a televisão estatal do país.